Banco Central identifica ingreso atípico de divisas

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Los meses de febrero y marzo registraron excedentes de dólares en ventanillas por más de $1.300 millones que, al ser negociados en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) generaron una reducción en el valor de la divisa.

En este contexto, el Banco Central de Costa Rica reactivó las operaciones de compras por estabilización por parte de la autoridad monetaria sumando más de $509 millones.

“Lo que se notó fue un movimiento particular que no era congruente con lo que nosotros llamamos los fundamentos que justifican la variación del tipo de cambio en el mediano largo plazo. Eso fue lo que ocurrió, entonces por eso el Banco considero que correspondía la intervención. Todavía aparte de ese efecto sorpresivo o irregular se mantiene, pero eso se va a diluir en el tiempo. Yo esperaría que en los próximos 3 meses ya se haya diluido ese efecto particular. Lo estructural sigue”, indicó Róger Madrigal, presidente de la Junta Directiva del BCCR.

De acuerdo con el jerarca, el primer trimestre del año es un periodo que presenta una mayor abundancia de divisas por factores estacionales como la temporada alta del turismo, el pago de exportaciones y cosechas agrícolas como el café, al igual que el pago del Impuesto Sobre la Renta a las Utilidades que deben cancelar las empresas con actividad económica en Costa Rica.

Sin embargo, la venta de Fifco a Heineken y el desembolso de los dividendos a los accionistas de la empresa podrían entrar a la ecuación.

“En algunos casos podemos tener conocimiento de un grupo de transacciones que son relativamente atípicas, que no son corrientes es como un choque, como un golpe, entonces ahí el Banco podría intervenir. Si fuese por pago de impuestos, eso no debería ser alarma porque todos los meses hay se presentan, es más la liquidación de renta es en marzo. Pero puede haber otros tipos de impuestos atípicos que hayan provocado ese exceso de divisas. Son transacciones que tienen que ver con impuestos pero que no se pagan todos los meses”, agregó Madrigal.

El dólar cerró la semana con un precio de ¢465,64 en el Monex, presentando un leve aumento en la última sesión de negociación.