Banco Central estima desaceleración de la economía

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) estima una desaceleración de la economía nacional, principalmente debido a un menor crecimiento de componentes como las exportaciones y la demanda interna, reflejada en el consumo de los hogares costarricenses.

Las proyecciones de la autoridad monetaria muestran que la economía pasaría de una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,6% en 2025 al 3,4% en 2026, según el Informe de Política Monetaria (IPM) publicado en julio.

Con respecto al consumo privado, este pasaría de aportar un 2,7% del PIB en el último trimestre del año pasado a un 1,7% en el segundo trimestre de 2026.

“El ingreso disponible de los costarricenses crece menos, entonces es muy probable que la tasa del consumo privado caiga”, indicó Róger Madrigal, presidente del BCCR.

Las exportaciones pasarían de aportar un 3,1% del PIB a un 1,1%, en los mismos periodos mencionados previamente.

“La variable principal que determina la demanda de cualquier cosa es el ingreso. Si el ingreso de otros (países en el mundo) está creciendo menos, entonces demandan menos productos de exportación de Costa Rica. También se suma la salida de empresas en tecnología. Dispositivos médicos ha tenido una moderación más significativa de lo que pensamos”, agregó Madrigal.

Debido a esos factores, las exportaciones tendrían un aumento del 2,4% durante 2026, una cifra inferior al 8,4% registrado en 2025.

Además, el BCCR ajustó a la baja las estimaciones para 2026 y 2027, al compararlas con las proyecciones realizadas anteriormente, las cuales pasarían a 3,4% y 3,5%, respectivamente.

Ambas presentan una disminución de 0,1 puntos porcentuales con respecto al IPM de abril. Sin embargo, al ampliar el análisis al documento publicado en enero, los ajustes ascienden a 0,4 puntos porcentuales para 2026 y 0,5 puntos porcentuales para 2027.

“Es un neto de varias cosas, el elemento nuevo que hay es que tenemos más certeza del choque climático que estaríamos observando a finales del 2026 y el inicio del 2027. En la parte agrícola se prevé que este fenómeno tendrá su afectación en la actividad económica como un choque de oferta que reduce la cantidad producida y limita la tasa de crecimiento”, explicó Madrigal.

El Régimen de Zona Franca es el principal afectado debido a una menor demanda externa de bienes manufacturados y a un menor dinamismo de los servicios de transformación y empresariales.

Su crecimiento pasaría de un 12,7% en 2025 a un 4,6% en 2026.

Según el informe, el crecimiento económico del segundo trimestre del año fue del 3,4%. Dicha cifra es menor que la variación observada en los primeros tres meses de 2026, cuando la autoridad monetaria estimó un aumento del PIB del 4,0%.

El consumo de los hogares fue el principal factor que impulsó el crecimiento económico, mientras que la inversión también tuvo un impacto importante debido al repunte de la productividad en la actividad de construcción.

“Hay una alta ejecución en inversión pública del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), ha acelerado la ejecución en los últimos meses, y la vivienda para personas de ingresos medios y altos tiene un estímulo”, comentó Madrigal. El Banco considera que Costa Rica se mantiene en un entorno donde persiste la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas, los cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos y la fragmentación geoeconómica, ante la expectativa del fenómeno climático de El Niño.

Mercado cambiario

El Banco Central indicó que el país tiene un excedente de dólares en la economía que fuerzan el tipo de cambio a la baja.

• Oferta por día: $154 millones

• Demanda por día: $123 millones

• Resultado acumulado: $4.459 millones

La autoridad monetaria explicó que los regímenes especiales explican el 93% del superávit. Las reservas internacionales suman $20.805 millones.

Róger Madrigal Presidente del BCCR

“La economía empezó con un alto crecimiento, hay una moderación de las exportaciones y de los ingresos disponibles del resto del mundo. Hay una parte interna que tiene que ver con factores climáticos y el fenómeno de El Niño, que va a afectar los precios de alimentos y la productividad del sector agrícola. Eso nos lleva a revisar las tasas de crecimiento de los próximos dos años”.

Daniel Ortiz Economista

“Los datos del PIB confirman la tendencia de desaceleración que se observa en varios indicadores. Uno de los datos más llamativos fue el desempeño del consumo de las familias. Esto es consistente con la tendencia en la recaudación tributaria, el deterioro en la confianza del consumidor y el bajo crecimiento del régimen definitivo. El segundo semestre será más retador para las empresas”.