Banco Central espera inflación positiva en setiembre

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La inflación podría registrar una variación interanual positiva en setiembre, después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerrara agosto con una caída del 0,17 %. Así lo reveló Róger Madrigal, presidente de la autoridad monetaria, durante la conferencia de política monetaria.

“La proyección que encontramos nosotros es que para el mes de setiembre se espera una variación interanual en el IPC positiva”, afirmó el jerarca.

Madrigal explicó que el comportamiento de los precios de la energía ha incidido en la trayectoria de la inflación. Según detalló, los aumentos internacionales registrados entre marzo y abril se reflejaron posteriormente en Costa Rica, mientras que para setiembre y octubre se prevén nuevos incrementos en los precios de la energía.

El BCCR tomó la decisión, por mayoría, de mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en un 3 % anual. Solo dos directivos observaron espacio para continuar con un proceso de disminución de la tasa de referencia.

Madrigal sostuvo que diversos factores generan un contexto de mayor incertidumbre externa en comparación con la reunión de política monetaria de julio.

La autoridad monetaria señaló presiones derivadas de las interrupciones en el tránsito de petróleo y sus derivados en Medio Oriente, el agravamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción de alimentos.

A esto se suma la expectativa de que las condiciones monetarias internacionales permanezcan restrictivas durante más tiempo, debido a una inflación elevada en varias economías, principalmente por el componente energético.

“No solamente son las tasas de interés, sino que son los precios, las interrupciones del comercio, los costos de transporte, tanto marítimo como aéreo; es un contexto externo más complejo que lleva a una mayor inflación en general en el mundo. Es una sutil diferencia: son algunos de los mismos elementos, pero con mayor intensidad. Por eso hablamos de una mayor incertidumbre”, indicó Madrigal.

El Banco Central agregó que espera una moderación de la demanda externa y ajustes en los mercados financieros internacionales, con efectos negativos sobre la economía costarricense.

En el ámbito interno, la actividad económica se ha desacelerado debido principalmente al menor crecimiento de las empresas de los regímenes especiales y a una moderación en el régimen definitivo.