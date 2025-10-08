Ante la detección de operaciones sospechosas en el portal de Central Directo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), funcionarios de la entidad señalaron que no pueden depender de los controles que realiza la banca comercial para la supervisión de los movimientos en inversiones.

“Está el origen de fondos y hay algunos de los controles que vemos, pero no son los mismos, porque nos hemos dado cuenta de que no podemos descansar en los controles de banca comercial. Aquí han llegado personas que vienen de varios bancos y donde hacemos una debida de diligencia reforzada, nos damos cuenta de que tiene muchas investigaciones de tráfico de personas y justifica sus movimientos”, indicó Adriana Corrales, miembro de la Oficialía de Cumplimiento.

Dicho departamento se encarga de garantizar que los participantes del portal cumplan con lo establecido en la ‘Ley sobre legitimación de capitales’, al revisar y aprobar los distintos formularios que los clientes deben llenar.

De acuerdo con Corrales no se puede dar el seguimiento necesario a algunas transacciones por la falta de automatización en los procesos que realizan. Incluso destacó que algunas detecciones se han hecho por memoria cuando reconocen que una persona llena varias veces los documentos con información diferente.

“Existen transacciones que son justificadas en una ocasión y dentro de varios meses podrían estar siendo justificadas con la misma escritura pública y no tenemos la capacidad, realmente, de dar seguimiento hasta 600 alertas que nos dispara el sistema”, agregó.

Ante este escenario, el Banco Central cuenta con un proyecto para implementar una “herramienta para la debida de diligencia a terceros y monitoreo transaccional de usuarios de Central Directo”, el cuál cuesta cerca de ¢407 millones en suscripciones durante el primer año.

“Nos permite en un plazo de 24 horas identificar alertas de personas que traspasan ese perfil transaccional y también, de personas que entran a una lista, por ejemplo, restrictiva internacional como de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, de la Organización de Naciones Unidas”, explicó Corrales.

Tanto Roger Madrigal, presidente de la Junta Directiva del BCCR, como Corrales recalcaron que la entidad se encuentra en una segunda etapa de la legitimación de capitales, realizando controles adicionales.

La diputada independiente Kattia Cambronero destaca que lo expuesto brinda una alerta de que las entidades financieras no tienen el control sobre algunas transacciones que se llevan a cabo en sus sistemas.

“Pone en entredicho, no solamente a los bancos, que no hay un control y una supervisión, sino a la misma superintendencia (Sugef), porque se supone que hay una legislación de control y documentos que se tienen que presentar y análisis que se tienen que hacer, pero pareciera que es para los ticos de a pie y no necesariamente para otras personas que sí hacen transacciones importantes”, criticó la legisladora.

También mencionó que hay protocolos establecidos por parte de la Sugef que se deben seguir por parte de las entidades financieras, pero “están fallando en la aplicación de protocolos, pero también la superintendencia está fallando en la supervisión de las entidades”.