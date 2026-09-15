Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Más de $1.100 millones en créditos internacionales recibieron un criterio favorable por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en operaciones destinadas a apoyo presupuestario, atención de riesgos y el fortalecimiento del sistema educativo.

El análisis de la autoridad monetaria concluye que las condiciones financieras son competitivas frente al mercado local y permitirían generar un ahorro de $14 millones, por año en intereses, si se compara con el costo financiero de captar los recursos en el mercado local.

“Este tipo de créditos ofrecen condiciones financieras que son más ventajosas que alternativas, por ejemplo, de financiamiento interno, mejoran la estrategia de endeudamiento y reducen costos. Entonces, en el balance, la recomendación es aprobar o emitir criterio positivo sobre estos endeudamientos”, indicó Alonso Alfaro, economista jefe del BCCR, durante la discusión en el acta 6340-2026.

Dos de las operaciones son créditos de apoyo presupuestario, donde los recursos sustituyen otras fuentes de financiamiento, como el mercado local, por lo que no involucran un mayor endeudamiento para el país.

Estos incluyen un préstamo de €264 millones para gestión fiscal y crecimiento verde de Costa Rica, con una tasa de interés del 4,25%. Según el BCCR, la tasa interna para un título en euros a 10 años plazo supera el 6%. La autoridad monetaria estima un ahorro de €4,7 millones por año.

Además, se suman $250 millones para fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados, con una tasa de interés del 4,92%; mientras que la tasa interna para un título en dólares a un plazo cercano a 20 años es del 6,19%. El ahorro sería de $3,2 millones en este crédito.

“Es un financiamiento flexible, para respaldar reformas de política o cambios institucionales, es un apoyo presupuestario. Para obtener los recursos, en este caso el Gobierno Central, tiene que cumplir con una matriz de política que está establecida en los contratos del crédito, de acuerdo con lo que nos comenta el Ministerio de Hacienda, los hitos ya han sido cumplidos en su totalidad”, comentó Juan Carlos Quirós, funcionario de la División Económica.

También, se suman $200 millones en una línea de crédito contingente con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) que permite el acceso a financiamiento ante un faltante de recursos asociado a eventos económicos adversos que enfrente el país, como una desaceleración en el crecimiento económico, cambios desfavorables en los precios internacionales de las materias primas o en los términos internacionales de intercambio.

Con una tasa efectiva del 5,52%, el Banco Central estima un ahorro de $1,34 millones.

El cuarto crédito suma $350 millones para el programa de Calidad y Eficiencia del Sistema Educativo, financiado tanto por el BIRF como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La tasa de interés de la operación sería del 5% y se estima un ahorro de intereses superior a los $4 millones.

Además, el BCCR suma que la inversión en capital humano, tanto conocimientos como habilidades, es un factor crítico para el aumento de la productividad y el crecimiento económico.

“En el caso de Costa Rica, dado que es una economía intensiva en trabajo con una gran proporción de estudiantes en instituciones públicas, la inversión en educación es crítica para desarrollar una fuerza laboral calificada que impulse el crecimiento económico, especialmente a medida que el país avanza hacia áreas más innovadoras y especializadas”, explicó el BCCR.

Cambio de las condiciones

El Banco Central reconoce que varios indicadores macroeconómicos en el país cambiaron desde la última discusión de la junta directiva sobre los proyectos en análisis.

Las tasas externas podrían observar aumentos ante una política monetaria internacional más restrictiva por la incertidumbre global, el conflicto bélico en Medio Oriente y el aumento de precios en materias primas.

A nivel interno, la deuda del Gobierno Central también presenta una trayectoria más elevada de la prevista anteriormente. El documento señala que la relación deuda-Producto Interno Bruto (PIB) pasaría de 62,4% en 2026 a 64% en 2030, según las últimas proyecciones del Ministerio de Hacienda.

Róger Madrigal, presidente del BCCR indicó que “dado los cambios, se incrementa la urgencia de aprobar fuentes de financiamiento de menor costo y diversificar riesgos”.

El criterio del Banco Central destaca que hay una limitación en el mercado financiero local para proveer de los recursos en plazos superiores a los 20 años y en los montos o condiciones financieras de los créditos.

“Entre el 2019 y el 2026, solamente en tres subastas se pudieron obtener captaciones superiores a $250 millones que es, prácticamente, el mínimo de una de las operaciones de estos créditos. En lo que llevamos, por lo menos a julio, las captaciones acumulan poco más de $500 millones. Entonces, eso es un elemento para tener en consideración, obtener recursos frescos que no presionen el mercado local por un lado y que sea factible obtenerlos”, señaló Quirós.

El financiamiento externo también permitiría reducir la presión sobre el mercado financiero doméstico, de forma que se puedan redirigir al sector productivo en mejores condiciones.

El BCCR resaltó que la evidencia histórica, en los años recientes, muestra la posibilidad de una reducción en tasas de interés con posterioridad a emisiones en mercados internacionales.

Al comparar las tasas promedio asignadas en subastas, la autoridad monetaria observó que, durante los seis meses posteriores a las colocaciones efectuadas por el Ministerio de Hacienda en los mercados financieros internacionales en 2019 y 2023, las tasas de interés de las colocaciones en el mercado interno disminuyeron entre 0,20% y 1,50% en las emisiones en dólares, y entre 1,10% y 3,50% en las emisiones en colones.

Créditos internacionales

Gestión fiscal y crecimiento verde

Suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

Monto: €264 millones

Apoyo presupuestario para el Gobierno Central

Tasa efectiva: 4,25%

Ahorro en intereses: €4,7 millones

Gestión del riesgo social

Suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

Monto: $200 millones

Línea de crédito contingente

Tasa efectiva: 5,52%

Ahorro en intereses: $1,34 millones

Fortalecimiento y expansión del sistema de cuidados

Suscrito con el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID)

Monto: $250 millones

Apoyo presupuestario para el Gobierno Central

Tasa efectiva: 4,92%

Ahorro en intereses: $3,2 millones

Proyecto Calidad y Eficiencia del Sistema Educativo en Costa Rica