El Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió una alerta urgente a la ciudadanía sobre un elaborado intento de estafa que utiliza su identidad institucional para ofrecer supuestos créditos.

Delincuentes utilizan el logo, papelería y sellos del Banco, así como el nombre del presidente del mismo, Roger Madrigal, para contactar a las personas y que tramiten un crédito falso, según informa la entidad.

Los estafadores operan a través de plataformas de mensajería instantánea y redes sociales, donde ofrecen supuestos créditos, y para dar credibilidad a su engaño, presentan documentos que intentan aparentar ser oficiales del BCCR.

Supuesta “Licencia para la prestación de servicios de crédito en condiciones preferenciales”. Fotografía: BBCR

Entre los documentos falsos que utilizan se encuentran:

Una supuesta “Licencia para la prestación de servicios de crédito en condiciones preferenciales”. Un falso “Contrato de crédito”. Un oficio con el logo del Banco Central que detalla una presunta asesoría crediticia.

Ante esta situación, el Banco Central aconseja a la ciudadanía a no compartir datos personales sensibles como claves de acceso, pines de tarjetas o información similar, por ningún medio, ya sea físico o electrónico.