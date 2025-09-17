El Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió una alerta urgente a la ciudadanía sobre un elaborado intento de estafa que utiliza su identidad institucional para ofrecer supuestos créditos.
Delincuentes utilizan el logo, papelería y sellos del Banco, así como el nombre del presidente del mismo, Roger Madrigal, para contactar a las personas y que tramiten un crédito falso, según informa la entidad.
Los estafadores operan a través de plataformas de mensajería instantánea y redes sociales, donde ofrecen supuestos créditos, y para dar credibilidad a su engaño, presentan documentos que intentan aparentar ser oficiales del BCCR.
Entre los documentos falsos que utilizan se encuentran:
- Una supuesta “Licencia para la prestación de servicios de crédito en condiciones preferenciales”.
- Un falso “Contrato de crédito”.
- Un oficio con el logo del Banco Central que detalla una presunta asesoría crediticia.
Ante esta situación, el Banco Central aconseja a la ciudadanía a no compartir datos personales sensibles como claves de acceso, pines de tarjetas o información similar, por ningún medio, ya sea físico o electrónico.