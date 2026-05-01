Banco Central ajusta a la baja el crecimiento de Costa Rica

El crecimiento en la economía nacional sería del 3,5% para el 2026, de acuerdo al Informe de Política Monetaria publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La proyección presentó un ajuste a la baja si se compara con lo presentado en enero de este año.

En el pasado, el Central esperaba que el aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) fuera de un 3,8% por lo que la disminución sería de 0,3 puntos porcentuales.

La autoridad monetaria atribuye la revisión al impacto del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.

“La autoridad monetaria atribuye la revisión al impacto del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente”, indicó el BCCR.

Para el 2027, el ajuste sería de 0,4 puntos porcentuales, pasando de 4,0% en enero a 3,6% en abril.

“No solamente Costa Rica es más pobre, el mundo es más pobre, en las proyecciones que hacemos hoy. El ingreso de los países va a ser menor que lo que dijimos en enero. Si crecen menos, nos van a demandar menos. No decimos que va a caer la producción, sino que se va a desacelerar. Aumenta, pero no tanto. Para la producción local, los bienes van a ser más caros, por mayores costos de producción que se trasladan a los consumidores y la demanda interna se ve afectada”, agregó Róger Madrigal, presidente del Banco Central.

En cuanto a la inflación, esta ingresaría al rango meta del BCCR, entre el 2% y el 4%, en el último trimestre del 2026.