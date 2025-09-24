El Sistema Banca para el Desarrollo (SBD), anunció la apertura de la convocatoria de capital de semilla dirigido para emprendedores (Pymes) o negocios en etapa temprana.

El monto asignado sería de ¢4 mil millones, para convertir ideas en modelos de negocios y cubrir gastos como la validación del proyecto, capital de trabajo o adquisición de activos.

“Con las convocatorias de capital semilla 2025 reforzamos el ecosistema emprendedor nacional, respaldando proyectos innovadores, inclusivos y sostenibles. Estos fondos representan un esfuerzo clave de la política pública para renovar el tejido productivo, dinamizar la economía, generar empleo y ampliar las oportunidades de desarrollo en todas las regiones del país, especialmente en los sectores más vulnerables y con potencial de impacto”, destacó Patricia Rojas Morales, ministra de Economía, ndustria y Comercio (MEIC) y presidenta del Consejo Rector del SBD.

Los fondos se otorgan por medio de concursos que realizan las agencias operadoras acreditadas, que seleccionan las propuestas con mayor solidez para asegurar el impacto y la sostenibilidad de los recursos.

Agencias operadoras

ALIARSE

Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO)

Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA)

Cámara de Comercio de Costa Rica (INNUP)

Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC)

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (ACTIVA – CATIE)

Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM)

Colegio de Ciencias Económicas (CIDE)

GAT Sur Alto

Hospital Clínica Bíblica (Life Science Center for Innovation)

Impact Hub San José

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC Emprende Lab)

Parque La Libertad

Programa Semilla

Promotora de Comercio Exterior

Universidad de Costa Rica (AUGE y CRECE)

Universidad Nacional a Distancia (IMMPULSA)

Programas de capital