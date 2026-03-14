Banca de la Liga los mete al cuarto puesto

Con un equipo alternativo, Liga Deportiva Alajuelense cumplió con el arranque de la Fecha 12 del Torneo de Clausura. En el estadio Alejandro Morera Soto, en El Llano de Alajuela recibieron al Municipal Pérez Zeledón y le pusieron 3 balones en el saco.

El primer tanto lo marca el griego José Alvarado, quien aprovecha un descuido en la parte baja de los generaleños y un excelente pase hacia atrás del mexicano Ángel Zaldivar. Se jugaban apenas 10 minutos.

Para la etapa complementaria Zaldivar volvió a ser fundamental en jugada de lujo entre Celso Borges y Joel Campbell. El hijo de Guima recibió el balón de Joel, quien hizo a salirse del área, pero de inmediato volvió al ataque y le gana las espaldas a la zaga. Pase al área pequeña, manotazo del portero Ajú, quien se la sirve en bandeja de plata al mexicano.

La tercera concreción llegaría desde los 11 pasos, tras una mano de los visitantes en el área. Cobró Joel Canpbell y puso el tercero para el León.

Hay que ser conscientes de que los muchachos del “Chuleta” intentaron crear fútbol, por momentos lo lograron, pero se toparon con una gran defensa y un Bayron Mora que incluso en el segundo tiempo volaba de palo a palo.

Cabeza en Los Ángeles

Jugadores y cuerpo técnico saldrán con el discurso que tomaron partido a partido y que primero el respeto a los de Pérez y después pensar en Concacaf. La verdad es que la Liga planificó el cotejo del Clausura pensando en el juego de vuelta de la Copa de Campeones. Y es que ya el martes a las 7 de la noche reciben a los Ángeles F.C.

Recordemos que en el cotejo de ida los manudos sacaron un 1 a 1 en el BMO Stadium y la serie está más que viva. Pudieron descansar a varios de sus hombres y logran sumar en el certamen casero.

Después de un muy flojo inicio del semestre el Campeón Nacional se logró meter en zona de clasificación, ya es inquilino de la cuarta casilla, a falta de que finalice la jornada.

En El Llano de Alajuela retumbaba el grito de la grada que decía “cueste lo que cueste el martes tenemos que ganar”.

Bryan Segura levantó un polvorín

El portero Bryan Segura, de Pérez Zeledón, utilizó sus redes sociales para hacer un aviso antes de que empezara el juego ante Liga Deportiva Alajuelense. Puso “saludos afición pezeteña, hoy estaré fuera de convocatoria por ‘decisión técnica’ no por ningún otro tema de lesión ni nada, para evitar malos entendidos!! Saludos un abrazo”. A partir de ahí se empezaron a crear versiones sobre su había problemas en el camerino generaleño.

Robert Arias, gerente deportivo de Pérez, conversó con el programa Tiempo Extra, que se transmite de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde por los 92.3 F.M. de Extra Radio. Admite que hablarán con el arquero.