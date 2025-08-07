El Gimnasio del Liceo de Curridabat vibrará este domingo con las finales de la temporada 2025, tanto en femenino como en masculino. En mujeres, Tarrazú se medirá al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago, a la 1 p.m., para sacar al mejor de la temporada. La presencia de jugadoras de experiencia y seleccionadas prevén cotejo de altos kilates. En la fase regular chocaron dos veces, lo que dejó una victoria a cada uno.

Se repite la final del año 2024, en la que las brumosas perdieron ante Tarrazú. En masculino, Desamparados y Cartago disputarán el título desde las 3 p.m. Por los terceros lugares, en mujeres UNA-MTS-Heredia se medirá ante Santo Domingo a partir de las 9 am y en masculino lo harán UNA-MTS-Heredia ante CODEA Alajuela a las 11 am.