En estos momentos se realiza la edición número 69 de la gala del Balón de Oro, y ya comienzan a salir los primeros resultados.
Los puestos del 30 al 11 ya están listos, con una sorpresa incluída: Pedri no está en el top 10.
Esta es la lista:
30. Michael Olise
29. Florian Wirtz
28. Virgil van Dijk
27. Declan Rice
26. Erling Haaland
25. Denzel Dumfries
24. Fabian Ruiz
23. Jude Bellingham
22. Alexis MacAllister
21. Serhou Guirassy
20. Lautaro Martínez
19. João Neves
18. Scott McTominay
17. Robert Lewandowski
16. Vinicius Jr.
15. Viktor Gyökeres
14. Dessiré Doué
13. Harry kane
12. Kvaratskhelia
11. Pedri