En estos momentos se realiza la edición número 69 de la gala del Balón de Oro, y ya comienzan a salir los primeros resultados.

Los puestos del 30 al 11 ya están listos, con una sorpresa incluída: Pedri no está en el top 10.

Esta es la lista:

30. Michael Olise

29. Florian Wirtz

28. Virgil van Dijk

27. Declan Rice

26. Erling Haaland

25. Denzel Dumfries

24. Fabian Ruiz

23. Jude Bellingham

22. Alexis MacAllister

21. Serhou Guirassy

20. Lautaro Martínez

19. João Neves

18. Scott McTominay

17. Robert Lewandowski

16. Vinicius Jr.

15. Viktor Gyökeres

14. Dessiré Doué

13. Harry kane

12. Kvaratskhelia

11. Pedri



