Las autoridades desarrollaron una serie de allanamientos con el fin de desarticular una organización criminal vinculada a delitos de explotación sexual, violación, corrupción de menores, seducción y tenencia de material con contenido sexual infantil, entre otros.

En total, 19 personas fueron detenidas. De estas, 16 eran adultos y 3 menores.

La investigación inició en diciembre de 2024, luego de recibir la denuncia por la desaparición de una joven de 14 años. Las diligencias posteriores permitieron identificar la existencia de una presunta red de explotación sexual de niñas y adolescentes

Según las autoridades, la estructura estaría liderada por un adulto de extranjero y una menor de edad, quienes habrían distribuido funciones dentro del grupo para captar y trasladar a las víctimas desde Heredia y otros puntos de San José hacia Playas del Coco.

El caso sigue en investigación bajo la causa 24-009336-0059-PE, y las autoridades instan a cualquier persona afectada acercarse al Ministerio Público o al OIJ para presentar denuncias.