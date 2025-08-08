Un oficial de la Policía Municipal fue baleado este viernes en el centro de San José, específicamente en la Avenida Central.

Según se destaca, de manera preliminar, el oficial forcejeo con un sujeto. En determinado momento se le cae el arma y el sospechoso la toma y le dispara.

En apariencia, el sospechoso sería una persona de nacionalidad extranjera y fue detenido.

Por su parte, el oficial fue trasladado en una condición urgente a un centro médico.

En colaboración con Marycruz Brenes.

Noticia en desarrollo.