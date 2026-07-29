Balean a hombre tras salir de casa al ser llamado desde la calle

Un hombre de apellido Durán, de 29 años, recibió varios impactos de bala y lucha por su vida, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 p. m. del martes en Valle La Estrella, Limón. De acuerdo con la versión preliminar, el ofendido se encontraba dentro de su vivienda cuando dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron al lugar y comenzaron a llamarlo.

Cuando Durán salió de la casa, los sospechosos presuntamente le dispararon en múltiples ocasiones, impactándolo en la pierna derecha, el brazo derecho y el tórax.

Tras el ataque, los agresores huyeron del sitio. El herido fue trasladado inicialmente a la Clínica de Valle La Estrella y, posteriormente, al Hospital Tony Facio, donde permanece bajo atención médica.

El caso continúa bajo investigación por parte del OIJ.