Balance a favor del Gobierno se reduce en ¢70 mil millones

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El Superávit primario del Gobierno presentó una reducción de ¢70 mil millones a enero del 2026, de acuerdo con el Informe de Resultados Fiscales del Ministerio de Hacienda.

El balance refleja que la diferencia en los ingresos del Estados y los gastos corrientes fue de ¢10.768 millones. La cifra en el mismo periodo del 2025 fue de ¢80.191 millones, lo que refleja una disminución del 87%.

“El resultado del balance fiscal se explica, principalmente, por la caída en los ingresos. Al disminuir los ingresos totales y tributarios, se genera un menor espacio fiscal, lo que lleva a contener el gasto primario, particularmente el gasto corriente sin intereses”, indicó el Ministerio de Hacienda.

Los ingresos en el primer mes del año fueron de ¢670 mil millones, con una reducción de ¢28 mil millones con respecto al 2025. Por otro lado, los gastos totales aumentaron en ¢41 mil millones, para alcanzar los ¢659 mil millones.

Este resultado genera un deterioro en el Balance Primerio del Gobierno Central, el cual pasa del 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al 0,02%, el cual sirve para reducir la relación entre la deuda y el PIB.

Los intereses sumaron ¢127 mil millones a en gastos adicionales a las finanzas del Estado, aunque tuvieron una caída del 23%, equivalente a ¢37 mil millones.

“Esta disminución no compensa la caída en los ingresos ni el aumento del gasto de capital y corriente, por lo

que el resultado final es un deterioro en el déficit financiero”, agregó el ministerio.

El ministerio explicó que parte de la reducción obedece a que en el 2025 se modificó el convenio suscrito con el INS en lo referente al calendario de traslado de los recursos recaudados.

En ese año se registraron ¢53 mil millones como ingresos por la propiedad de vehículos en enero del 2025 que fueron cancelados en el diciembre del 2024.

Caídas en Ingresos

• Propiedad de Vehículos: ¢23.054 millones

• Renta a las Utilidades: ¢8.250 millones

• Consumo: ¢2.200 millones

• Único de Combustibles: ¢4.594 millones

Fuente: Ministerio de Hacienda