El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que activó el protocolo de tirador activo luego de escuchar una balacera en las inmediaciones del centro educativo Ciudadelas Unidas en Alajuelita.

Los hechos ocurrieron la tarde de este 14 de agosto, alrededor de las 2:05 p.m., cuando se reportaron varias detonaciones a un costado de la escuela.

Docentes y estudiantes se resguardaron de inmediato y la medida se aplicó de forma exitosa.

Fotografía Randall Sandoval

En el lugar, preliminarmente, un menor de entre 13 y 14 años perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala. La víctima no portaba documentos de identificación y no era estudiante del centro educativo.

La dirección de la escuela informó que se coordinó de manera inmediata con la Fuerza Pública y la Policía Municipal, quienes acudieron de forma pronta a la escena para asegurar el perímetro y atender la emergencia.

El hecho se mantiene en investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).