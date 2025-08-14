Un menor de edad entre 13 y 14 años falleció víctima de múltiples disparos frente a la escuela Ciudadelas Unidas en San Felipe de Alajuelita.

Cruz Roja confirmó el hecho y además indicó que la escuela activó los protocolos de seguridad dentro del centro educativo, por lo que tienen a los menores dentro, sin heridos ni valoraciones.

Los hechos se presentaron en San Felipe de Alajuelita durante la tarde de este jueves.

La escena se encuentra en valoración por parte de las autoridades de Fuerza Pública y Cruz Roja.

Se desconoce el móvil y los sospechosos. La situación se encuentra en desarrollo.