Una balacera se presentó frente a las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) en la Uruca y que dejó como saldos personas fallecidas dentro de un vehículo.

Reportes preliminares de bomberos indican que se trataría de dos hombres, quienes fueron encontrados con 7 y 12 impactos respectivamente.

Al lugar acudieron dos unidades de bomberos y una ambulancia. Por parte de la Cruz Roja se desplazaron al lugar dos unidades.

El reporte inicial se dio a las 3:37 p.m., por lo que la situación se encuentra en desarrollo.