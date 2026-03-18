Balacera frente a barbería que dejó 6 víctimas provoca operativos

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el martes una serie de operativos que permitieron la detención de 3 hombres sospechosos de participar en un homicidio y una tentativa de homicidio ocurridos en diciembre del 2025 en Puntarenas.

Las acciones se llevaron a cabo a eso de las 5:00 p.m., cuando los agentes allanaron una vivienda en el sector de Fray Casiano, en Puntarenas, donde capturaron a un sujeto de apellido Chavarría, de 23 años. De forma paralela, en vía pública, se detuvo a un hombre de apellido Seas, de 35 años, en Guadalupe de San José, y a otro de apellido Leal, de 19 años, en Santa Cruz, Guanacaste.

Según la información preliminar, los 3 figuran como sospechosos de un ataque armado ocurrido el 2 de diciembre del 2025, alrededor de las 3:00 p.m., en las cercanías de una barbería en el centro de Puntarenas.

En apariencia, varias personas se encontraban en vía pública cuando los sospechosos llegaron al lugar y, sin mediar palabra, habrían disparado en múltiples ocasiones contra el grupo. Tras el ataque, se dieron a la fuga.

Como resultado de este hecho, un hombre de apellido Chacón, de 35 años, falleció en el sitio, mientras que otras cinco personas resultaron heridas.

Tras labores de investigación, los agentes lograron vincular a los detenidos con el caso, lo que permitió ejecutar las capturas este martes.

Durante los operativos también se detuvo a otras 2 personas, un hombre de apellido Castellón, de 19 años, y una mujer de apellido Araya, por el presunto delito de infracción a la ley de psicotrópicos.

Además, se decomisó evidencia relevante para la investigación, como teléfonos celulares, dinero en efectivo y aparente droga.

Todos los detenidos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.