Un ataque armado registrado en el centro de Limón durante la madrugada del domingo dejó como saldo 2 personas fallecidas y 4 más heridas, según confirmaron la Cruz Roja Costarricense y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 a.m. frente al “Bar Don Juan”, cuando, de acuerdo con las primeras versiones, varias personas se encontraban en las afueras de un bar.

“En apariencia, en un momento determinado, habrían pasado al menos dos sujetos en una motocicleta, quienes realizaron disparos con un arma de fuego contra un masculino que se encontraba en el lugar”, informó el OIJ.

Declaraciones de Michael Soto, Subdirector de OIJ.

La víctima principal fue identificada como un hombre de apellido Sevilla, de 47 años, quien falleció en la escena tras recibir impactos en el cuello, abdomen y brazos.

En el ataque también resultaron heridos 4 adultos: 3 mujeres de 39, 43 y 44 años, así como un hombre de 45 años, quienes fueron trasladados a un centro médico.

“A la llegada al hospital una de las femeninas fue declarada sin signos vitales y respondía al apellido de Martínez de 34 años y esta presentaba heridas en todo tórax, el lado costal izquierdo, piernas y espalda”, agregó el OIJ.

Las otras personas resultaron heridas en sus extremidades inferiores.

En el sitio del ataque armado las autoridades recolectaron 24 casquillos de munición calibre .40, los cuales forman parte de la investigación en curso.

Ambos cuerpos fueron remitidos a la Morgue Judicial y el caso permanece en manos del OIJ de Limón.