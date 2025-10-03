La noche de este viernes se registró un tiroteo frente a un bar en la comunidad de Paraíso, Santa Cruz de Guanacaste, que dejó como saldo una persona fallecida, según confirmaron fuentes oficiales a Diario Extra.

Autoridades policiales mantienen presencia en la zona mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Este caso se suma a la ola de violencia que ha golpeado al país en las últimas semanas, generando alarma entre los vecinos y autoridades locales.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el país registraba 661 homicidios, 2 más que el mismo periodo del año anterior.