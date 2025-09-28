El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló sobre una balacera ocurrida en el sector de Desamparados la noche de este sábado que dejo como resultado un joven con múltiples heridas.

Los hechos se presentaron cerca de las 11:55 p.m. del sábado, cuando, en apariencia, se presentó una balacera en vía pública, y dejó a un joven herido en pierna y glúteo.

Las autoridades identificaron a la víctima como un hombre de apellido Araya de 26 años.

Araya fue trasladado al centro médico producto de los múltiples impactos. Se desconoce la causa de lo ocurrido, mientras el caso continúa en investigación.