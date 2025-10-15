Una balacera se presentó la noche de este miércoles en San Rafael de Siquirres en Limón y dejó como resultado un hombre herido de gravedad.

Los hechos se presentaron a las 8:16 p.m., según el reporte de la Cruz Roja.

Según versiones preliminares, vecinos de la zona alertaron a las autoridades al escuchar estruendos. Al salir, encontraron un carro con múltiples impactos. El conductor sería la víctima.

La información que se maneja de los hechos es preliminar, por lo que se desconoce el motivo de lo sucedido, así como la identidad de la víctima.

Aparentemente, la víctima fue trasladada a un centro médico por impactos en sus extremidades.

Con información de corresponsal Reyner.