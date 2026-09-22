Balacera en Pococí: Un hombre resulta herido de gravedad

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Una balacera ocurrida la noche de este martes en Pococí, Limón, dejó como resultado un hombre herido de gravedad.

De manera preliminar, la víctima habría recibido seis impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el cuello, pecho, abdomen y uno de sus hombros.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado en un vehículo particular hasta la clínica de Roxana de Pococí. Posteriormente, una ambulancia lo llevó hasta el Hospital de Guápiles, donde se encuentra bajo valoración médica.

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió la balacera y la identidad de la víctima.

Noticia en desarrollo.

Con información del corresponsal de la zona.

Redacción: Luis Diego Mora