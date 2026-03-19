Balacera en pleno centro de Cartago deja un fallecido

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento de un hombre a plena luz del día en el centro de Cartago.

“Se reporta masculino adulto herido de bala. Se abordó al paciente con múltiples impactos, sin signos de vida”, indicó la benemérita.

Foto: Joaquín Salas, corresponsal

El hecho ocurrió en las cercanías de la antigua Farmacia Central, en Cartago, donde, en circunstancias que se investigan, varios sujetos atacaron con arma de fuego a un hombre, quien recibió múltiples impactos y fue declarado fallecido en la escena.