Balacera en pleno centro de Cartago deja un fallecido

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La Cruz Roja Costarricense confirmó el fallecimiento de un hombre a plena luz del día en el centro de Cartago.
“Se reporta masculino adulto herido de bala. Se abordó al paciente con múltiples impactos, sin signos de vida”, indicó la benemérita.
El hecho ocurrió en las cercanías de la antigua Farmacia Central, en Cartago, donde, en circunstancias que se investigan, varios sujetos atacaron con arma de fuego a un hombre, quien recibió múltiples impactos y fue declarado fallecido en la escena.