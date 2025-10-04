Un nuevo ataque armado se presentó la tarde de este sábado 4 de octubre en el sector de Lomas de Río, en Pavas, según confirmaron las autoridades.

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron haber recibido la alerta a las 5:58 p.m.

Al llegar a la escena se abordan 3 hombres adultos, los cuales son declarados fallecidos en el sitio.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad básica y dos de soporte avanzada.

El caso quedará en manos de las autoridades correspondientes.

Noticia en desarrollo.