Un nuevo ataque armado se presentó la tarde de este sábado 4 de octubre en el sector de Lomas de Río, en Pavas, según confirmaron las autoridades.
El suceso fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron haber recibido la alerta a las 5:58 p.m.
Al llegar a la escena se abordan 3 hombres adultos, los cuales son declarados fallecidos en el sitio.
Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad básica y dos de soporte avanzada.
El caso quedará en manos de las autoridades correspondientes.
Noticia en desarrollo.