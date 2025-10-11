Un joven de 19 años, identificado con el apellido Lobo, resultó herido de bala la madrugada de este sábado en el sector de Rincón Grande de Pavas, en San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el ataque ocurrió alrededor de la 1:03 a.m., cuando la víctima se encontraba cerca de la plaza del lugar.

“Aparentemente, es abordado por un sujeto, el cual se desplazaba en una motocicleta y por razones que se desconocen y sin mediar palabra alguna, el mismo le habría disparado en apariencia en varias ocasiones, logrando impactarlo en una de estas en el muslo lo derecho”, detalló el OIJ.

Tras el ataque, el joven fue trasladado de emergencia a un centro médico, donde recibió atención por la herida de bala.

Las autoridades judiciales mantienen el caso en investigación para determinar el motivo del ataque y la identidad del responsable.