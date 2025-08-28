La noche de este miércoles 27 de agosto se presentó una balacera en un lavacar en Nazareth de Pococí, en Limón, la cual dejó como resultado una persona fallecida.

En apariencia, según reportes preliminares, también hubo una persona herida tras el ataque armado en el sector.

Los hechos

Reportes de testigos en la zona señalan que los hechos ocurrieron al rededor de las 8:00 p.m., propiamente 150 metros al norte de la entrada a la comunidad de la Nazareth.

Aparentemente, dentro del lavacar se encontraban dos personas y posterior, llegó una motocicleta con dos ocupantes y empezaron a disparar.

Una de las personas habría fallecido en el sitio y la otra trasladada en gravemente herida a un centro médico.

Reportes de Fuerza Pública indican que encontraron casquillos de bala en el sitio.