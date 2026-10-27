Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El OIJ identificó con el apellido Navarrete, de 24 años, al hombre que murió tras recibir varios impactos de bala en Playa Hermosa de Jacó, en Garabito, Puntarenas.

En el mismo hecho, otros tres hombres resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los heridos son hombres de apellidos Fallas, de 20 años; Cerdas, de 22; y Arce, de 29. Los tres fueron trasladados a un centro médico local.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche, sobre la ruta 34. De acuerdo con la versión preliminar, los cuatro hombres viajaban en un vehículo que, aparentemente, se quedó sin combustible, por lo que habrían comenzado a empujarlo sobre la vía pública.

En determinado momento, al parecer, varios sujetos que viajaban en otro vehículo los abordaron. Por razones que aún se desconocen y que están bajo investigación por parte del OIJ, se produjo algún tipo de hecho que propició que los cuatro hombres recibieran impactos de bala.

Navarrete presentaba heridas en la cara, los brazos y las piernas, y quedó fallecido en el sitio. Agentes del OIJ de Jacó realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

En la escena, los investigadores recolectaron indicios balísticos que fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades para esclarecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil del homicidio.