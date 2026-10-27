Balacera en Jacó deja un fallecido y 3 heridos graves

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un hombre fue encontrado sin signos vitales y otras tres personas resultaron heridas tras una balacera ocurrida la noche de este lunes, en Playa Hermosa, en Jacó, Puntarenas.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 11:39 p.m. y movilizó cuatro unidades de soporte básico para atender la emergencia.

Según la información preliminar de los cruzrojistas, una de las víctimas fue abordada sin signos vitales en el sitio, mientras que otra se encontraba en condición crítica. Las otras dos personas fueron clasificadas en categoría amarilla.

Los pacientes que requerían traslado fueron llevados a la Clínica de Jacó para recibir atención médica.

Por el momento, no se cuenta con información sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque ni sobre posibles sospechosos o identidades de las víctimas.

El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades.