Cruz Roja confirmó una balacera ocurrida en Hatillo, específicamente en la 15 de setiembre, donde reportan seis personas heridas ingresadas a la clínica Solón Núñez.

Se conoce el estado de tres de las víctimas, dos en condición urgente y uno más en condición crítica.

La emergencia fue atendida por tres unidades de Cruz Roja.

Actualización 10:00 p.m.

Se trató de un ataque armado, del cual se desconocen las causas.

Las víctimas fueron trasladadas a la clínica Solón Núñez, para posteriormente ser llevados:

4 hacia el San Juan de Dios.

2 hacia el Calderón Guardia.

Las víctimas presentaban disparos en abdomen, rostro, espalda y extremidades.