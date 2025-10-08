Cruz Roja confirmó una balacera ocurrida en Hatillo, específicamente en la 15 de setiembre, donde reportan seis personas heridas ingresadas a la clínica Solón Núñez.
Se conoce el estado de tres de las víctimas, dos en condición urgente y uno más en condición crítica.
La emergencia fue atendida por tres unidades de Cruz Roja.
Actualización 10:00 p.m.
Se trató de un ataque armado, del cual se desconocen las causas.
Las víctimas fueron trasladadas a la clínica Solón Núñez, para posteriormente ser llevados:
- 4 hacia el San Juan de Dios.
- 2 hacia el Calderón Guardia.
Las víctimas presentaban disparos en abdomen, rostro, espalda y extremidades.