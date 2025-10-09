Una balacera ocurrida la noche del miércoles en el sector de 15 de Septiembre, en Hatillo, dejó al menos 5 personas heridas, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y cuerpos de socorro.

El reporte ingresó alrededor de las 9:05 p.m., cuando vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones en vía pública.

“Al parecer las víctimas se encontraban en vía pública y en un momento determinado habría pasado un vehículo con dos ocupantes quienes disparan desde el interior contra los ofendidos“, indicó el OIJ.

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas por sus propios medios a la Clínica Solón Núñez, donde la Cruz Roja Costarricense colaboró con la atención médica y el traslado de 4 de los heridos: 2 en condición urgente al Hospital Calderón Guardia y 2 críticos al Hospital San Juan de Dios.

El OIJ detalló que entre los heridos se encuentran:

Un joven de 21 años con una herida en el abdomen.



con una herida en el abdomen. Otro hombre de 21 años con un roce en la pierna derecha.



con un roce en la pierna derecha. Un masculino de 29 años impactado también en el abdomen.



impactado también en el abdomen. Una cuarta víctima, un hombre de 24 años , con un roce en el sector intercostal.



, con un roce en el sector intercostal. Y una quinta víctima, de 21 años, con un roce en la pierna derecha.



En la escena, los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios localizaron varios elementos balísticos que serán analizados por los laboratorios de ciencias forenses.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ, con el fin de determinar el móvil del ataque y la identidad de los responsables.