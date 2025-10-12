La Cruz Roja Costarricense reportó la tarde de este domingo el fallecimiento de una mujer adulta tras resultar herida de bala en el cráneo en el sector de Guararí en Heredia.

El incidente fue atendido alrededor de las 5:00 p. m., cuando los socorristas llegaron al lugar y constataron que la víctima no presentaba signos de vida.

Una unidad básica fue enviada para atender la emergencia.

Las autoridades judiciales asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a la mujer y dar con los responsables.