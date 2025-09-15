Un hombre de apellido Laguna, conocido como alias “48”, fue víctima de múltiples disparos en Santa Cruz de Guanacaste.

La víctima del ataque recibió aproximadamente 10 disparos en su pecho, según versiones preliminares.

Fotografía corresponsal Manuel Gutiérrez

Los hechos ocurrieron en el sector de Porte Golpe de Santa Cruz, en Guanacaste, durante la mañana de este lunes 15 de setiembre.

Aparentemente, su cuerpo fue levantado por las autoridades pasado el medio día.

En apariencia, este sujeto, víctima de balacera, estaba en la Comunidad de Santa Rosa, en el desfile de faroles cuando llegaron 2 sujetos en Motocicleta, lo invitaron hacer un mandado, lo llevaron por una carretera y este lunes en la mañana lo encontraron fallecido.

Se desconoce la causa de los hechos, mientras el caso continúa en investigación. Al lugar se apersonó Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Fotografía corresponsal Manuel Gutiérrez

Con información de corresponsal Manuel Gutiérrez.