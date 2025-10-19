Una balacera ocurrió la noche del sábado en medio de las fiestas patronales en San Rafael de Alajuela.

Mientras una gran cantidad de personas disfrutaban de buena música, comida y atracciones, se presentó una balacera que sembró pánico tanto a los adultos como a los niños, en donde tuvieron que lanzarse al suelo o salir corriendo para protegerse.

De momento desconoce las causas de este altercado y asimismo, se está a la espera de información por parte del OIJ sobre personas heridas y/o fallecidas.