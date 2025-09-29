Una balacera se presentó en el sector de Desamparados de Alajuela y dejó como resultado a un hombre adulto con heridas de gravedad.

Los hechos se presentaron a la 1:14 p.m., específicamente en el sector del Erizo, según el reporte de la Cruz Roja Costarricense (CRC).

En apariencia, este hombre recibió disparos de arma de fuego en cabeza y piernas, informó la Benemérita.

La víctima fue trasladada en condición crítica en el Hospital San Rafael de Alajuela. Al lugar se despachó una unidad de soporte avanzado.

Se desconoce la causa de los hechos, así como la identidad de la víctima.