Autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informaron de una balacera ocurrida en San Juan de Dios de Desamparados durante la madrugada de este sábado.

Los hechos dejaron como víctima a un adulto, sin identificar, quien falleció en el sitio y presentaba múltiples heridas en su cuerpo.

Otro joven, de aproximadamente 19 años, de apellido Solano, también fue víctima del suceso y quedó herido de gravedad, por lo que fue trasladado a un centro médico.

Aparentemente, estas personas se encontraban en vía pública cuando fueron interceptados por una motocicleta a bordo de dos sujetos que les dispararon en múltiples ocasiones.

Las autoridades recolectaron indicios balísticos en la escena para continuar con la investigación. El cuerpo del fallecido fue llevado a la morgue judicial para realizarle la autopsia.

La investigación de los hechos continúan mientras se busca a los presuntos responsables de lo ocurrido.