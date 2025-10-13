Vecinos de Santa Fe de Aguas Zarcas alertaron a las autoridades sobre varias detonaciones de arma de fuego en un búnker que fue intervenido por el Organismo de Investigación Judicial hace 15 días.

El reporte se dio cerca de las 2:00 p.m. de este lunes y, según testigos, dentro del sitio se escucharon disparos y gritos.

En apariencia, una persona salió del lugar con sangre y golpeada.

Oficiales de la Fuerza Pública y del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de San Carlos realizaron un operativo en distintos puntos conocidos por la venta de droga en la zona.

Durante la búsqueda, lograron detener a un sujeto que intentó huir por un yucal.

Minutos después, los agentes recibieron información sobre un vehículo negro con tres ocupantes, sospechoso de participar en el incidente, el cual se dirigía hacia Veracruz de Pital.

Al ubicar el carro, los sospechosos intentaron escapar e incluso lanzaron el vehículo contra las motocicletas policiales, según versión de testigos,

A estos sujetos detenidos se les decomisó un arma calibre 22, un canguro con más de cien dosis de crack y otros indicios.

Fotografía corresponsal Mariluz Rojas

Los detenidos son de apellidos Alfaro, Ortega, Larios y Cambronero, oriundos de Veracruz de Pital.

Las autoridades presumen que el grupo llegó al lugar con la intención de intimidar a una banda rival o robarle la droga.

El caso quedó bajo investigación y los sospechosos fueron remitidos a la Fiscalía de San Carlos.

Con información de corresponsal Mariluz Rojas.