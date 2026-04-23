Balacera en Barrio Cuba deja un menor de 16 años fallecido

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló sobre una balacera ocurrida el miércoles en Barrio Cuba que dejó como resultado la muerte de un menor de 16 años, así como una víctima colateral.

De acuerdo con los agentes judiciales, los hechos ocurrieron a eso de las 2:42 p.m, cuando el menor caminaba en vía pública cuando fue abordado por dos sujetos que se desplazaban a pie y, en apariencia, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó contra el menor, quien falleció en el sitio.

Producto de la balacera, un hombre de apellido Madrigal, de 21 años, resultó herido en una de sus piernas.

En la escena, el OIJ logró detectar varios elementos balísticos que serán analizados en los laboratorios de ciencias forenses.

El caso se mantiene bajo investigación.