El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de una balacera ocurrida la noche de este sábado en un bar de La Carpio que dejó como resultado 4 personas heridas.
La versión preliminar que maneja el OIJ detalla que dos sujetos, a bordo de una motocicleta, por razones que se desconocen, dispararon contra el establecimiento.
En los hechos, ocurridos cerca de las 11:30 p.m., quedaron heridas:
- Mujer de apellido Vargas, quien recibió dos impactos en las piernas.
- Mujer de apellido Bravo, quien recibió impactos en su cabeza.
- Hombre de apellido Campos, de 30 años, quien recibió impacto en tórax.
- Hombre de apellido Barboza, de 27 años, quien recibió impactos en cuello y tórax.
Estas personas fueron trasladas a un centro médico para su respectiva atención, mientras el caso continúa en investigación por parte de los agentes judiciales.