El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de una balacera ocurrida la noche de este sábado en un bar de La Carpio que dejó como resultado 4 personas heridas.

La versión preliminar que maneja el OIJ detalla que dos sujetos, a bordo de una motocicleta, por razones que se desconocen, dispararon contra el establecimiento.

En los hechos, ocurridos cerca de las 11:30 p.m., quedaron heridas:

Mujer de apellido Vargas, quien recibió dos impactos en las piernas.

Mujer de apellido Bravo, quien recibió impactos en su cabeza.

Hombre de apellido Campos, de 30 años, quien recibió impacto en tórax.

Hombre de apellido Barboza, de 27 años, quien recibió impactos en cuello y tórax.

Estas personas fueron trasladas a un centro médico para su respectiva atención, mientras el caso continúa en investigación por parte de los agentes judiciales.