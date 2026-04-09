Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un violento ataque armado ocurrido la madrugada de este jueves en Paso Canoas, Puntarenas, dejó como saldo 2 personas fallecidas tras una balacera dentro de un aparente bar clandestino.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la emergencia fue atendida a las 03:32 a.m., donde al llegar la unidad de soporte básico se confirmó que las víctimas (un hombre y una mujer) no presentaban signos vitales.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se habrían registrado minutos antes de las 3:20 a.m., cuando varios sujetos armados ingresaron al local.

“Sobre la dinámica de los hechos, lo que se tiene es que al parecer varios sujetos ingresaron a un aparente bar clandestino, donde uno de estos habría sacado un arma de fuego y disparado contra la integridad física de un hombre. Posteriormente, en apariencia, se da una balacera en el lugar y una mujer resulta herida”, explicó el OIJ.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido Fuentes, de 32 años, y una mujer de apellido Rojas, también de 32 años.

“Este presentaba una herida de arma de fuego a nivel de la cabeza, mientras que la mujer fue identificada como de apellido Rojas, también de 32 años, fue impactada a nivel de su espalda. Ella de momento se está manejando como una posible víctima colateral”, agregó el OIJ.

En la escena recolectaron múltiples indicios balísticos que serán analizados por los laboratorios de ciencias forenses, mientras que los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial.

El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.