El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó la muerte de un hombre durante una balacera que se presentó en Alajuelita.

En la escena también resultó herido un hombre que se recupera en el centro médico.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) atendieron la escena la madrugada de este domingo.

Las autoridades confirmaron el homicidio de un hombre de 31 años, identificado como de apellido

López. La otra persona herida es de apellido Ochoa.

“Los hechos se dieron a eso de las 4:05 a.m., cuando el fallecido y el herido estaban compartiendo con varias personas dentro de una propiedad, momento en que al parecer una de las personas que se encontraba en el lugar sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones”, detalló el OIJ.

López presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax y falleció en el Hospital San Juan de Dios, mientras que Ochoa presentaba una herida en la mano izquierda.

El cuerpo de López fue trasladado a la Morgue Judicial, para que se le realice la respectiva autopsia.

En lo que va del año ya se reportan más de 500 homicidios.

