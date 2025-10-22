Balacera en Alajuela: Reportan 2 hombres críticos

Un nuevo ataque armado se registró la mañana de este miércoles en el sector de Pacto de Jocote, en San José de Alajuela.

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron que recibieron la alerta a las 11:15 a.m.

Las autoridades reportaron que la balacera habría dejado a 2 hombres adultos en una condición crítica.

Estos requirieron ser trasladados al Hospital San Rafael de Alajuela por personal de Cruz Roja.

Para la atención de la emergencia, la Benemérita movilizó 2 unidades básicas.

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