Una balacera ocurrida cerca de la media noche dejó como resultado una persona fallecida y 4 heridas trasladadas a un centro médico en San Rafael de Alajuela.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido como un joven de 19 años, de apellido Chavarría.

En el caso de los 4 heridos, se desconoce su estado de salud.

Los hechos

De acuerdo a la versión que manejan las autoridades, los hechos ocurrieron mientras las víctimas se encontraban en vía pública, específicamente en una alameda.

En apariencia, llegó un sujeto armado y disparo en múltiples ocasiones contra estas personas.

Se desconoce el motivo de lo ocurrido mientras las autoridades continúan las investigaciones. No hay personas detenidas, confirma el OIJ.