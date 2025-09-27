Una balacera ocurrida cerca de la media noche dejó como resultado una persona fallecida y 4 heridas trasladadas a un centro médico en San Rafael de Alajuela.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido como un joven de 19 años, de apellido Chavarría.
En el caso de los 4 heridos, se desconoce su estado de salud.
Los hechos
De acuerdo a la versión que manejan las autoridades, los hechos ocurrieron mientras las víctimas se encontraban en vía pública, específicamente en una alameda.
En apariencia, llegó un sujeto armado y disparo en múltiples ocasiones contra estas personas.
Se desconoce el motivo de lo ocurrido mientras las autoridades continúan las investigaciones. No hay personas detenidas, confirma el OIJ.