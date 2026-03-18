Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

2 hombres resultaron heridos por arma de fuego la noche de este martes en el sector de San Miguel, en Desamparados, San José.

De acuerdo con información brindada este miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se reportó a eso de las 7:46 p.m., cuando las víctimas, de apellidos Gamboa, de 72 años, y Maradiaga, de 51, se encontraban en vía pública, en las afueras de una vivienda.

En apariencia, 2 sujetos que se desplazaban en motocicleta se acercaron al lugar y, sin mediar palabra, habrían disparado en múltiples ocasiones contra los hombres, para luego darse a la fuga.

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

De momento, las autoridades indican que el caso se mantiene en investigación para esclarecer el móvil de los hechos y dar con los responsables.