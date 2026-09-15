Balacera contra vivienda deja dos niños heridos en Cartago

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un nuevo hecho de violencia armada se registró la noche de este martes en El Guarco de Cartago, donde dos niños de 10 y 11 años resultaron heridos tras un ataque a balazos contra una vivienda.

El incidente ocurrió pasadas las 9:00 p. m. en Santa Gertrudis de El Tejar, en las cercanías de la escuela El Cacique.

De acuerdo con información preliminar, dos sujetos habrían llegado hasta el lugar y disparado en múltiples ocasiones contra una vivienda.

Producto de la balacera, los dos menores fueron alcanzados por varios proyectiles en diferentes partes del cuerpo.

Ante la gravedad de la situación, los niños fueron trasladados de emergencia en una unidad policial hasta el Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, donde ingresaron para recibir atención médica.

Preliminarmente, se reportó que ambos menores presentaban una condición delicada debido a las heridas sufridas.