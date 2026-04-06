Balacera cerca de cementerio en Cariari deja un fallecido

Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado la mañana de este lunes, minutos antes de las 6 a.m., tras recibir múltiples disparos en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza.

Los hechos ocurrieron en el sector de Campo 5 de Cariari de Pococí, a pocos metros del cementerio de la localidad, según confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, socorristas se presentaron en el sitio, donde ubicaron al hombre sin signos vitales y lo declararon fallecido.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.