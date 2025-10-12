Un hombre murió este domingo tras resultar herido durante una balacera registrada en el sector de Corales 3, en Limón, mientras se desarrollaba una actividad de payasos de la Comisión de Carnavales de Limón 2025.

Según reportes preliminares, el hecho ocurrió a plena luz del día, cuando se escucharon múltiples detonaciones en la zona.

La víctima, un hombre adulto cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladada por medios particulares al Hospital Tony Facio, donde, en apariencia, falleció minutos después.

Balacera a plena luz del día en Limón.

Tras el incidente, la Comisión de Carnavales de Limón 2025 emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares del fallecido.

“Lamentamos lo sucedido y externamos nuestro más sentido pésame a la familia doliente. Como Comisión de Carnavales Limón 2025, informamos que el hecho se da por causas fuera de nuestro control, siendo una situación ajena a la actividad de payasos, por lo tanto, damos por suspendida definitivamente dicha actividad”, señaló la Comisión en un comunicado oficial.

Comunicado.

Las autoridades policiales mantienen la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.