Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Dra. Gabriela Mora Benavides

Psicóloga clínica-forense y victiminóloga forense

Bajo la lupa forense es un espacio de análisis crítico desde la psicología clínica – forense y la victimología forense, orientado a examinar hechos de relevancia social, judicial e institucional a la luz de la evidencia científica y la experiencia profesional. Esta columna busca aportar comprensión, cuestionamiento ético – científico y la reflexión responsable sobre el impacto humano de las decisiones públicas y privadas, especialmente en contextos de vulnerabilidad, violencia y afectación a derechos fundamentales. No se trata de opinión ligera, sino de lectura técnica del daño, del sistema y de sus consecuencias reales en las personas.

Cuando la violencia intenta esconderse detrás de la “locura”

Cuando un crimen sacude a un país entero, la reacción social suele ser inmediata: indignación, dolor y una pregunta que todos intentan responder al mismo tiempo. ¿Cómo pudo ocurrir algo así?

En medio de esa búsqueda aparece casi siempre una explicación rápida, una frase que parece resolverlo todo: “estaba loco”.

El caso de Nadia, que ha estremecido profundamente a Costa Rica, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que merece abordarse con seriedad: ¿puede la violencia extrema justificarse simplemente como un acto de locura?

Desde la psicología clínica-forense, la respuesta requiere mucha más profundidad. La enfermedad mental y la violencia no son sinónimos. La mayoría de las personas que viven con trastornos psiquiátricos jamás cometen actos violentos. De hecho, en muchas ocasiones son ellas mismas quienes terminan siendo víctimas de violencia y exclusión.

Cuando en un proceso judicial se plantea que una persona pudo haber actuado bajo una incapacidad mental, la evaluación psicológica forense no se basa en percepciones ni en declaraciones espontáneas. Requiere un análisis técnico-científico que incluye historia clínica, comportamiento previo, coherencia conductual, contexto del hecho y evaluaciones psicológicas forenses especializadas.

No basta con afirmar que alguien “perdió el control”. La psicología forense analiza si realmente existía una alteración profunda de la capacidad para comprender la realidad o dirigir la conducta. De lo contrario, la explicación de la “locura” puede convertirse en una simplificación peligrosa que oculta otros factores relevantes, como patrones de dominación, escaladas de violencia o dinámicas relacionales marcadas por el control.

Pero hay otro aspecto que muchas veces queda relegado en el debate público: la víctima.

Desde la victimología forense, cada caso de violencia extrema obliga a recordar que detrás de los titulares existe una persona cuya vida fue brutalmente interrumpida. Existe también una familia, una historia y una comunidad que cargará con las consecuencias emocionales de ese hecho durante mucho tiempo.

Cuando el foco social se centra exclusivamente en explicar al agresor, existe el riesgo de que la víctima desaparezca del análisis colectivo. Y precisamente uno de los objetivos de la victimología es evitar que eso ocurra.

Comprender las circunstancias que rodeaban a la víctima, identificar posibles señales de riesgo previas y analizar los contextos de violencia es una tarea fundamental para prevenir futuras tragedias.

La violencia grave rara vez aparece de manera repentina. En muchos casos existen señales que, vistas en retrospectiva, revelan dinámicas de control, amenazas o agresiones que fueron minimizadas o normalizadas. Por eso, el análisis desde la psicología forense no busca alimentar el morbo ni especular sobre los detalles de un crimen. Busca comprender los factores que rodean la violencia para que la sociedad pueda reconocerlos antes de que sea demasiado tarde.

Cuando un país se enfrenta a un caso tan doloroso, la pregunta no debería limitarse a qué ocurrió. También debemos preguntarnos qué podemos aprender.

Porque detrás de cada expediente hay una vida que merecía protección.

Y comprender la violencia desde la evidencia no significa justificarla. Significa aprender a prevenirla.