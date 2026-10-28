Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Los hogares costarricenses recibieron menos ingresos en 2026, en un contexto en el que el mercado laboral se caracteriza por la reducción de las remuneraciones salariales y una menor cantidad de personas ocupadas. La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) reportó una caída interanual del 3,8% en el ingreso promedio mensual, que se ubicó en ¢1.163.728.

El resultado representa un freno al crecimiento de los ingresos reales registrado en los últimos años. La disminución fue estadísticamente significativa en el ingreso total de los hogares y estuvo concentrada en la zona urbana, donde el promedio pasó de ¢1.355.642 en 2025 a ¢1.292.429 en 2026, un descenso del 4,7%.

En el área rural, el ingreso fue de ¢819.082, sin una variación estadísticamente significativa.

“Hay algunas cosas interesantes en esa caída. Principalmente, es un asunto del mercado de trabajo. Hay una disminución estadísticamente significativa en el ingreso por trabajo, hay una menor cantidad de personas ocupadas y eso es lo que genera la caída del ingreso”, explicó Eddy Madrigal, coordinador de la Enaho.

El ingreso por salario es la principal fuente de recursos de las familias y representó el 62,1% del total en 2026. Sin embargo, el monto promedio recibido por esta vía bajó de ¢747.236 a ¢723.135, una reducción del 3,2%.

Madrigal señaló que la caída abarcó distintos grupos de población y planteó posibles factores adicionales al comportamiento del empleo.

“Por ahí podría haber un efecto por el tipo de cambio en hogares que tengan ingresos en dólares, pero realmente la participación del ingreso en moneda extranjera es relativamente baja. Lo que pasa es que la disminución del tipo de cambio es tan fuerte que puede tener alguna significancia”, agregó.

El resultado coincide con el deterioro de algunos indicadores laborales. Entre junio y agosto de 2026, la cantidad de personas desempleadas llegó a 157.364, frente a 137.497 en el mismo periodo de 2025.

Esto representa un aumento de casi 20.000 personas y elevó la tasa de desempleo del 6% al 6,7%, según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La disminución de los ingresos no se limitó a los hogares con menos recursos. El ingreso per cápita, que se calcula al dividir los ingresos del hogar entre la cantidad de personas que lo integran, bajó de ¢485.792 a ¢467.197, un 3,8% menos que en 2025.

Los cinco quintiles registraron reducciones. En el primero, que agrupa al 20% de los hogares con menores ingresos, el promedio por persona pasó de ¢88.151 a ¢85.054, una caída del 3,5%.

El quinto quintil, correspondiente al 20% de los hogares con mayores ingresos, tuvo la disminución más pronunciada: un 5,2%. Su ingreso per cápita pasó de ¢1.328.494 a ¢1.258.770.

Riesgo para la economía

La caída de los ingresos familiares representa un riesgo para la actividad económica, debido a que reduce la capacidad de consumo y ahorro de los hogares. Cuando las familias disponen de menos recursos, también tienen menos margen para afrontar emergencias y cubrir sus necesidades.

“También incide en las perspectivas negativas de algunas familias de que el estado de la economía del país no está bien. Parte de esto lo estamos viendo en algunas encuestas económicas, lo vemos en las cifras del Banco Central, donde el consumo cada vez crece de forma más lenta”, señaló Daniel Ortiz, economista de la firma consultora CEFSA.

El efecto podría extenderse a las empresas si la reducción de los ingresos se traduce en un menor gasto de los consumidores. Una caída de las compras presionaría las ventas y podría llevar a los negocios a ajustar sus planes de producción y contratación, con posibles consecuencias para el empleo y los ingresos futuros.

José Francisco Pacheco, economista y exdirectivo del Banco Central, advirtió sobre esa conexión entre el consumo de los hogares y el desempeño empresarial.